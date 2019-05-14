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Эксперты рассказали о вреде свежеиспеченного хлеба

Эксперты рассказали о вреде свежеиспеченного хлеба
05:10 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Хлеб можно употреблять только в умеренных количествах.

Свежий, недавно испеченный ароматный хлеб повышает аппетит, побуждая съесть его без промедления. Но это может вызвать определенные проблемы со здоровьем, предупреждают медики.

Рак пищевода

В общем не только свежеиспеченный хлеб, но и другую только что приготовленную пищу употреблять не стоит из-за высокой температуры. Горячая еда и напитки увеличивают риск возникновения раковых опухолей в пищеводе. Имеющиеся научные данные говорят о том, что любовь к горячим блюдам и питью и их регулярное потребление повышают данный риск в восемь раз.

Брожение и повреждение микрофлоры

По словам специалистов в области питания, свежеиспеченный хлеб из белой муки, пусть и не горячий, вызывает активизацию плохих бактерий в микрофлоре ЖКТ, которые кормятся хлебным крахмалом. Следствием данного процесса становится брожение, а также вздутие и боли в животе. воспаление в пищеварительном тракте.

Депрессия

Любовь к пышному свежеиспеченному хлебу ведет к тому, что организм получает много веществ, не обладающих питательной ценностью, но требующих переваривания. В результате организм покидают важные минералы и витамины, а восполнения не происходит. Недостаток данных веществ часто содействует возникновению депрессии.

Опасность для пищеварения

При поедании свежего хлеба в пищеварительном тракте образуются комки. Эксперты указывают на то, что такие комки слипшегося теста усложняют работу пищеварения, с трудом проходят по тракту, а в желудке не поддаются действию пищеварительных ферментов. Все это может повлечь к сбою в пищеварительном процессе и непроходимости кишечника.

Лишний вес

Дрожжевые грибы в свежеиспеченном хлебе способствуют появлению жировых отложений, преимущественно в области талии, предупреждают медики.

Хлеб нужно употреблять не просто умеренно, но и предпочитать цельнозерновой хлеб, без дрожжей и других синтетических добавок.

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Хлеб, Свежеиспеченный хлеб, Вред свежеиспеченного хлеба, Почему не стоит есть свежеиспеченный хлеб.
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