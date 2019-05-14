Скачать
Вторник, 14.05.2019
Порошенко уверен, что трибунал поможет освободить пленных моряков
Порошенко уверен, что трибунал поможет освободить пленных моряков
Арьев сообщил, что КСУ может отменить закон о люстрации
Арьев сообщил, что КСУ может отменить закон о люстрации
Супряга покинет Динамо
Супряга покинет Динамо
Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника
Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника

Медики рассказали, вредно ли есть овощи и фрукты с кожурой

Медики рассказали, вредно ли есть овощи и фрукты с кожурой
06:54 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи объяснили, как правильно употреблять фрукты и овощи.

У людей, которые вместе с продуктами могут в силу разных причин употребить и упаковку, может образоваться непроходимость кишечника, возникает угроза интоксикации и перитонита. С фруктов и овощей следует срезать кожуру, она содержит неперевариваемую клетчатку.

Случайное или осознанное употребление в пищу непищевых веществ может серьезно навредить здоровью и привести к развитию острых заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала Антонина Стародубова, диетолог.

В ряде случаев болезнь может принять хроническую форму. Упаковку продуктов делают из целлюлозы, фольги, полиэтиленовой пленки и пластика. Применяются и токсичные вещества, в том числе клей и красители. На упаковке могут быть инфекционные агенты (вирусы, бактерии, плесневые грибы и яйца гельминтов).

Медики рассказали, кому нельзя есть чеснок

Вместе с тем Стародубова отметила, что кожура овощей и фруктов содержит клетчатку, она не переваривается, а лишь раздражает желудок. Специалист назвала киви, гранат, банан тыкву, арбуз и дыню, кожицу с них следует удалять и употреблять продукт в очищенном виде. Скорлупа орехов и кожура семян не переваривается желудком и кишечником, они могут повредить слизистую, возникает опасность кровотечения, при этом наблюдаются воспалительные процессы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фрукты с кожурой, Овощи с кожурой, Как правильно есть овощи, Как правильно есть фрукты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Туск и Юнкер награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени
02 Разумков: Зеленский узнал о скандале с адвокатом Трампа из СМИ
03 Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
04 Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
05 Смелый "наряд": Настя Каменских поделилась эффектным снимком в белье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главные новости 13 мая: 10 лет &quot;Восточному Партнерству&quot;, вопрос &quot;Минского формата&quot; и Порошенко в Брюсселе
Главные новости 13 мая
Прогноз погоды на 14 мая: Ожидается облачная и дождливая погода
Прогноз погоды на 14 мая
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: блинный торт с курицей и сливочным сыром
Рецепт дня: блинный торт с курицей и сливочным сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь