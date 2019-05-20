Небанальные народные методы, которые помогут избавиться от герпеса Герпес - одна из самых коварных болезней. И даже если эта хворь протекает в легкой форме и тревожит тебя лишь раз в полгода, приятного в этом мало. Особенно раздражает характерная сыпь на губах, которая не только сильно зудит, но и выглядит просто отвратительно, заставляя в течение нескольких дней прятаться подальше от посторонних глаз.