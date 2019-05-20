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Среда, 22.05.2019
Небанальные народные методы, которые помогут избавиться от герпеса
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Небанальные народные методы, которые помогут избавиться от герпеса

Герпес - одна из самых коварных болезней. И даже если эта хворь протекает в легкой форме и тревожит тебя лишь раз в полгода, приятного в этом мало. Особенно раздражает характерная сыпь на губах, которая не только сильно зудит, но и выглядит просто отвратительно, заставляя в течение нескольких дней прятаться подальше от посторонних глаз.
narodmed.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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03:15 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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