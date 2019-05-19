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Среда, 22.05.2019
Самая полезная ягода для укрепления сосудов по мнению ученых
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Самая полезная ягода для укрепления сосудов по мнению ученых

Многие из нас употребляют хурму только в предновогодний период, когда на нее повышается спрос и количество продукции зашкаливает на прилавках магазинов и рынков. Однако, тропическую ягоду необходимо периодически употреблять, так как она имеет целебные свойства.
healthystyle.info
Фото: pixabay
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Советы, Продукты, Ягода, Хурма.
17:30 Вс, 19 Май 2019 Телеграф
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