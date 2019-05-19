Самая полезная ягода для укрепления сосудов по мнению ученых Многие из нас употребляют хурму только в предновогодний период, когда на нее повышается спрос и количество продукции зашкаливает на прилавках магазинов и рынков. Однако, тропическую ягоду необходимо периодически употреблять, так как она имеет целебные свойства.