Факты, которые должен знать каждый: какое влияние кишечника на иммунную систему

Каждый слышал: пейте стаканами кефир и концентраты бактерий из ближайшего супермаркета - и будет крепкий иммунитет. Ведь кишечник заселят орды полезных микроорганизмов, он оздоровится и сможет формировать до 70% иммунных факторов! Но действительно ли это так?