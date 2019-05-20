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Среда, 22.05.2019
Факты, которые должен знать каждый: какое влияние кишечника на иммунную систему
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Факты, которые должен знать каждый: какое влияние кишечника на иммунную систему

Каждый слышал: пейте стаканами кефир и концентраты бактерий из ближайшего супермаркета - и будет крепкий иммунитет. Ведь кишечник заселят орды полезных микроорганизмов, он оздоровится и сможет формировать до 70% иммунных факторов! Но действительно ли это так?
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Сыр, Сахар, Продукты, Иммунитет, Еда, Молочные продукты, Кишечник.
16:28 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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