Необычные факты о нашем голосе Наш голос удивительно универсален. С его помощью можно общаться, петь или позвать на помощь. Люди пользуются этим инструментом каждый день, но что мы знаем о том, как он устроен? Программа Би-би-си Curious Cases of Rutherford & Fry ("Интересные случаи с Резерфордом и Фраем") изучила устройство голоса и сделала для себя несколько открытий.