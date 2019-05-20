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Сидеть с кривой спиной намного полезней для здоровья

Сидеть с кривой спиной намного полезней для здоровья
20:28 Пн, 20 Май 2019 Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Все советы о необходимости держать спину прямо, оказались несостоятельными. И теперь эксперты постепенно меняют свои рекомендации.

Не сутулься и сиди прямо - вот команды, которые мы начинаем слышать с первого класса школы. Они звучат от учителей, родителей, врачей и экспертов в области здорового образа жизни. В конце концов, совет сидеть с прямой спиной становится чуть ли не аксиомой для большинства людей. Но появляется всё большее количество исследований, которые свидетельствуют о том, что эта рекомендация ошибочна. Если человек сидит не совсем прямо, опуская голову и плечи вниз, то тем самым он сохраняет хорошую форму своего позвоночника. Каким же образом это происходит?

Ранее нам внушали мысль о том, что сутулые и сгорбившиеся люди оказывают дополнительное давление на позвонки в спине. И вот теперь исследователи доказали, что ничего подобного не происходит, и никаких опасных последствий для позвоночника это не несет.

Напротив, подобного рода осанка даже несколько снижает боль в мышцах и суставах. Британские ученые в 2018 году доказали, что сидящие чуть сгорбившись люди могут получить облегчение при болях в нижней части спины, а впоследствии это подтвердили и австралийские эксперты.

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В целом, положение спины при посадке не играет существенной роли, если человек вообще не сидит целыми днями на стуле или диване. Чем чаще мы двигаемся, тем меньшее значение имеет то, насколько прямой является спина при сидении. Ну а эксперты теперь рекомендуют постоянно изменять положение спины, то есть от сутулости переходить к той самый прямой спине и обратно.

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Советы, Рекомендации, Спина, Осанка.
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