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Таблетка вместо укола: В МОЗ предложили изменить формат лечения

Таблетка вместо укола: В МОЗ предложили изменить формат лечения
11:37 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: newsone.ua

Новости шоу бизнеса: В Министерстве здравоохранения предлагают заменить укол таблетками в случаях, где лечение тем и другим способом равнозначно.

Соответствующая публикация появилась сегодня, 21 мая, на сайте ведомства. В Министерстве данную инициативу подкрепляют рекомендациями Всемирной организации охраны здоровья.

В соответствии с ними приоритетным направление в лечении пациентов станет пероральная медикаментозная терапия и лечение. Но только в тех случаях, где укол действует с таким же результатом, что и таблетки. На сегодняшний день в свободном доступе находиться проект приказа ведомства "Об утверждении изменений в некоторых приказах Министерства здравоохранения Украины" для общественного обсуждения.

На сайте ведомства также уточняется, что во всем мире более половины лекарственных средств прописывают, выпускают и продают не должным образом. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ. Применение инъекций вместо того, чтобы прописать таблетки с таким же результатом действия - один из подобных примеров неправильного использования методов лечения.

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В Министерстве утверждают, что укол более действенный, чем лекарственный препарат для перорального применения, является только мифом, в который многие верят. На самом же деле, сообщается на сайте, не имеет значение, в какой форме лекарство попадает в организм. Но существуют исключения, в которых лучше применять именно уколы (неотложные состояния, введение инсулина, потеря сознания).

Представители Министерства считают, что отдав прерогативу таблеткам, мы сможем облегчить лечение в первую очередь детей, предупреждая психологические стрессы и рождение страхов. "Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц", - объясняют в ведомстве.

Для сотрудником медучрежедний такое нововведение сможет снизить риски заболевания на различные вирусы, такие как гепатит и СПИД. Также практика перехода на таблетки поможет избавиться от чрезмерного опасного медицинского мусора и лишних расходов для проведение инъекций. Положительной стороной данной инициативы является и экономия для бюджета страны, поскольку для процедуры введения препарата чрез шприц нужно дополнительно закупать перчатки, вату, пластыри и средство дезинфекции. Таблетки в этом плане - более экономный вариант и не менее действенный в большинстве случаев, считают в МОЗ.

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Таблетки, Лечение, Болезнь, Рекомендации, МОЗ, Препарат, ВОЗ, Вирус, Инъекция, Министерство, Укол, Шприц.
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