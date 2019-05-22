Назван вкусный продукт, который помогает успешному похудению

Новости шоу бизнеса: Включите рис в рацион и теряйте лишние кило.

Многие люди давно задаются вопросом о том, чтобы такого съесть, чтобы похудеть. Недавно ответили на этот вопрос японские специалисты. По итогам масштабного исследования в сфере диетологии они объявили продукт, который помогает успешному похудению.

Научный эксперимент был нацелен на выяснение продукта, который помогает справляться с ожирением и лишним весом. В последнее время эта проблема стоит довольно остро во всем мире.

В ходе эксперимента исследователи разделили испытуемых на две группы. Первая группа каждый день ела рис (около 140 граммов), вторая группа практически его не употребляла. В итоге выяснилось, что представители первой группы сумели успешно снизить вес.

«Исходя из нашего исследования можно с уверенностью сказать, что азиатская диета победит ожирение. Людям нужно есть больше риса», — заявил один из авторов исследования.

Также известно, что рис помогает защитить организм от диабета, рака, болезней сердца и сосудов.

Рис имеет противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.