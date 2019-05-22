Медики объяснили, кому нужно отказаться от сахара

Новости шоу бизнеса: Сахар содержится практически в каждом продукте.

Однако не все они вредны. А что будет, если полностью убрать из рациона сладости?

1. Улучшится кожа

Причина — меньше инсулина в крови. Потребление сахара заставляет организм вырабатывать инсулин, который может влиять на уровень коллагена и эластина в коже. Из-за этого возникают воспаления и ранние морщины.

2. Больше энергии

Пища с высоким содержанием сахара быстрее всасывается в кровь и повышает уровень сахара в ней. Сначала это добавляет энергии, но ненадолго. Вы чувствуете, что силы закончились, снова употребляете сахар — и все повторяется. Если снизить количество сахара — уровень энергии будет стабильным, без пиков и падений. Так что перекусывать лучше продуктами, богатыми белком и полезными жирами.

3. Можно похудеть

Это приятный побочный эффект жизни без сахара. Меньше пустых калорий — меньше грелина, который стимулирует аппетит и заставляет переедать.

4. Улучшится сон

Большое количество сахара сдерживает производство мелатонина, и поэтому сон нарушается. От недосыпа сильнее хочется есть — и так далее. Исследования также показывают, что недостаток сна может влиять на баланс глюкозы в организме, из-за чего сильнее хочется сладкого.

5. Реже болит живот

Любители сахара также едят много ненасыщенных жиров и мало — полезных волокон. А если отказаться от сахара, все меняется в лучшую сторону.