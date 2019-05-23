Полезная специя: 7 лечебных свойств корицы

Эксперты назвали 7 лечебных свойств корицы, специя способна "спасти" от рака и предотвращает болезнь Альцгеймера. В Древнем Китае корицу использовали в качестве противовоспалительного средства. С каждым годом ученые открывают все новые целебные свойства корицы, что делает ее не только вкусной, но и очень полезной.