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Названы домашние средства восстановления после сотрясения мозга

Названы домашние средства восстановления после сотрясения мозга
11:41 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эти советы помогут вам ускорить процесс реабилитации.

После сотрясения мозга необходимо получить лечение у врачей и следовать их рекомендациям.

Отдых. После травмы головы будет разумным значительную часть процесса восстановления провести в постели. Организму требуется не только физический отдых, нашему мозгу также нужна интеллектуальная передышка, поэтому воздержитесь от любой умственной работы или чтения серьезной литературы. Старайтесь больше спать.

Легкие физические нагрузки. Проконсультируйтесь с врачом о том, когда вам можно возобновить тренировки, но обязательно сделайте физические нагрузки как можно более легкими. К примеру, гуляйте пешком с небольшой скоростью или делайте упражнения на растягивание.

Рыбий жир. Исследования показали, что пищевые добавки с рыбьим жиром ускоряют процесс выздоровления у людей, получивших серьезные травмы мозга.

Полезная специя: 7 лечебных свойств корицы

Кофеин. Вы можете ускорить процесс реабилитации с помощью кофеина. Исследователи доказали, что повышенный уровень кофеина благотворно воздействует на пациентов с травмами мозга.

Куркума. Эта специя известна противовоспалительными свойствами, которые очень важны в случае серьезных травм мозга и сотрясений. Кроме того, у куркумы есть и способность снижать депрессивные переживания.

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Здоровье, Лечение, Заболевание, Методы лечения, сотрясение, Советы медиков, Сотресение мозга, Что делать при сотрясении мозга.
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