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Четверг, 23.05.2019
Самые вредные пищевые привычки, которые помешают вам похудеть
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Самые вредные пищевые привычки, которые помешают вам похудеть

У каждого есть собственный стиль питания. Это не то же самое, что выбор блюд: стиль питания отражает, когда, где, сколько и как быстро ты ешь. Прочти список ниже и, если для тебя характерны эти нездоровые пищевые привычки, расстанься с ними.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Фастфуд, Орехи, Авокадо, Салаты, Перекус, Жирная еда, Еда на ходу, Частое переедание.
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