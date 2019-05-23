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Самые вредные пищевые привычки, которые помешают вам похудеть
У каждого есть собственный стиль питания. Это не то же самое, что выбор блюд: стиль питания отражает, когда, где, сколько и как быстро ты ешь. Прочти список ниже и, если для тебя характерны эти нездоровые пищевые привычки, расстанься с ними.
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