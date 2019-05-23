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Сколиоз: причины, симптомы и лечение

Сколиоз: причины, симптомы и лечение
21:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сколиоз – это боковое искривление позвоночника.

При этом позвоночник изогнут в сторону в форме буквы С или S.

Самая частая причина возникновения сколиоза неясна, отмечает терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко. Играет роль наследственный фактор.

  • церебральный паралич
  • мышечная дистрофия.
  • травмы или инфекции позвоночника.

Признаки заболевания обычно появляются в период активного роста у подростков. У мальчиков протекает чаще в более легкой форме, чем у девочек.

Как проявляется сколиоз

  • одно плечо выше другого;
  • одна лопатка выступает больше, чем вторая;
  • неровная талия;
  • одно бедро выше другого.

Какие могут быть осложнения

У большинства людей сколиоз протекает в легкой форме. Те, кто страдал сколиозом в детстве и не лечил его, скорее всего будут жаловаться на хронические боли в спине.

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В некоторых случаях при тяжелых формах могут быть серьезные осложнения – грудная клетка может сдавливать легкие и сердце, что затрудняет дыхание и сердечную деятельность.

Обнаружить сколиоз может врач, он оценит состояние грудной клетки и спины, проверит рефлексы.

При необходимости будет назначен рентген позвоночника. В некоторых случаях назначают компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию, чтобы исключить другие болезни.

Лечение сколиоза

Легкие формы сколиоза не требуют специального лечения. Достаточно индивидуально подобранного курса физических упражнений для укрепления мышечного каркаса. Если развивать мышцы равномерно и правильно, они способны частично или даже полностью "вытягивать" спину и делать ее прямой.

Главные правила поддержания здоровья позвоночника

В запущенных случаях, если кости ребенка все еще растут, то применяется ношение корсета – специального жесткого приспособление, которое фиксирует туловище. Корсет не вылечит сколиоз, но остановит дальнейшее прогрессирование. Носить такой корсет нужно круглосуточно – чем больше времени, тем он эффективнее. Снимать его можно, когда ребенок занимается гимнастикой или спортом. Как только перестают расти, корсет снимается.

Хирургическое лечение применяют в тяжелых случаях, при этом производят фиксацию позвонков костными трансплантатами, винтами и стержнями.

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Здоровье, Лечение, Позвоночник, Сколиоз, Искривление.
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