Сладкий сон: топ-9 рецептов спокойного сна

Стресс, вызванный непрерывным потоком новостей, мешает нормально спать по ночам? Мысли о работе не дают расслабиться? Неурядицы в личной жизни заставляют по ночам плакать в подушку? Мы расскажем о девяти рецептах крепкого сна, которые помогут даже тем, для кого бессонницы стала постоянной спутницей.