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Вся правда о жевательной резинке: небольшая порция интересных фактов
Отбелить зубы и сделать дыхание свежим, убрать остатки пищи и уберечь от кариеса с помощью жвачки обещает реклама. Но возможно ли это на самом деле?
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