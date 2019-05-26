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Воскресенье, 26.05.2019
Все любят виноград: полезные свойства и возможный вред
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Все любят виноград: полезные свойства и возможный вред

Виноград нравится почти всем - сладкие ягоды можно купить в магазинах почти круглый год. Но как бы вкусен и полезен он ни был, некоторым людям не стоит им увлекаться.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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