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Супрун посоветовала перейти на йодированную соль

Супрун посоветовала перейти на йодированную соль
02:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун посоветовала украинцам употреблять йодированную соль.

За здоровьем щитовидной железы важно следить, потому что она производит гормоны, участвующие в адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

Также она напомнила, что тироксин и трийодтиронин, которые вырабатываются щитовидной железой, содержат йод, поэтому важно в достаточном количестве потреблять его с пищей. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточного количества гормонов, пишет Супрун. В то же время она подчеркнула, что избыток йода и тиреоидных гормонов может возникать в результате воспаления железы и тоже приводить к расстройствам в организме.

Но, как подчеркивает Супрун, прием йода не может привести к избыточному образованию гормонов. ВОЗ считает безопасной дозу йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки. В щитовидной железе может образовываться запас до 16 мг йода.

В Украине нехватка гормонов щитовидной железы встречается чаще, чем избыток, отмечает руководитель Минздрава. "К примеру, дневная норма йода составляет 150-300 мкг. В то же время, большинство жителей Украины потребляют только 40-80 мкг. Наибольшую нехватка йода наблюдается в Черниговской области и на Западной Украине. Согласно Global Iodine Nutrition Scorecard, в Украине 382 тысяч детей (80%) ежегодно рождаются с риском расстройств в результате йододефицита и развиваются без потребления необходимого количества йода с пищей".

Супрун советует заменить обычную соль на йодированную и добавлять ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся в результате нагрева. Сознательно контролировать потребление дневной нормы йода сложно, подчеркнула она.

Также она советует употреблять морепродукты, особенно морскую капусту, которые являются естественным источником йода. Белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи также помогут в борьбе с йододефицитом, пишет Супрун.

Беременным и молодым матерям необходимо принимать добавки йода. Но суточную норму йода должен определить врач, подчеркнула руководитель Минздрава. Детей от одного года или тех, кто уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли.

Слишком много: признаки злоупотребления солью

Также она напомнила, что важно проверять уровень тиреотропного гормона и посещать эндокринолога. Это поможет вовремя выявить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.

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Здоровье, Соль, Медицина, Совет, Йодированная соль, Ульяна Супрун.
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