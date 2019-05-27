Стало известно, как сыры могут помочь при похудении

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Ирландские исследователи рассказали об итогах изучения белковых продуктов. Так, многие из них очень полезны для похудения и могут использоваться в различных диетах.

Однако, как оказалось, не следует убирать из рациона абсолютно все деликатесы.

Недавние исследования ирландских ученых показали, что многие из них могут помочь сбросить лишние килограммы и обрести желанные формы. В докладе об исследовании сотрудников дублинского Университетского колледжа речь идет о белковых продуктах. Наибольшее внимание эксперты обращают на сыры. Они, как оказалось, приносят значительно большую пользу, чем считалось ранее.

Стоит сказать, что до этого времени сыр нередко причисляли к не самой здоровой и полезной пище, а потому и нежелательной для желающих питаться исключительно правильными продуктами. Ранее ученые одного из институтов США заявили о том, что сыр способен предотвратить рак печени.

Теперь же эксперты установили полезность сыров при соблюдении диеты для похудения. В эксперименте с 1500 добровольцами ученые смогли доказать, что этот продукт не всегда повышает уровень холестерина. Более того, люди, регулярно и часто употребляющие сыр, избавились от лишнего веса. Это происходит вследствие значительного увеличения содержания в организме насыщенных жирных кислот. Вероятно, полагают специалисты, питательные вещества, находящиеся в сыре, способствуют компенсации повышенного потребления насыщенных жиров.

Сыр в рационе привел к уменьшению объемов талии, а также и к корреляции с низким артериальным давлением. Дальнейшие исследования дадут более точные результаты и более точные данные относительно диеты волонтеров, участвующих в опытах.