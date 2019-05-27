Врачи рассказали о ежедневной норме сахара

Новости шоу бизнеса: Употребление сахара это отличная среда для развития патогенной микрофлоры.

Врач-диетолог елена Соломатина считает, что 20 грамм в день вполне достаточно.

Практически все люди любят сладкое, но медики рекомендуют употреблять его с особой осторожностью. По их мнению, этот продукт насыщает организм пустыми ненужными калориями, которые совершенно не содержат питательных веществ.

Это все плохо сказывается на обменных процессах, в результате возникает лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания проблемы с почками и диабет.

Однако российский врач-диетолог елена Соломатина не так категорична в этом вопросе. Недавно она рассказала о ежедневной норме сахара. По ее мнению необходимо употреблять не более 20 грамм в день, тогда проблем со здоровьем не будет.

Однако нужно понимать, что это не только тот сахар, который мы кладем в чай. Продукт в большом количестве содержится в соусах, колбасах, майонезе. Статистика говорит, что в среднем россияне употребляют в 3 раза больше сахара, чем нужно, поэтому и возникают неприятные последствия.