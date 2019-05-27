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Понедельник, 27.05.2019
Хороший сон: на какие продукты стоит обратить внимание во время ужина, а какие исключить
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Хороший сон: на какие продукты стоит обратить внимание во время ужина, а какие исключить

Запах лаванды, тишина и покой, медитация – существует, пожалуй, бесконечное количество методик, обещающих легкое погружение в сон и полноценный ночной отдых. Примерно треть населения планеты хватается за эти советы в попытке побороть бессонницу. Если же верить эксперту по сну Сэмми Марго, сон будет к нам намного более благосклонен, стоит лишь правильно поужинать. Автор книги о хорошем сне, Марго поделилась с нами своими знаниями о том, какая пища поможет нам заснуть, а какая, напротив, будет этому препятствовать. Как ни странно, для ужина неплохо подходят продукты, которые у многих ассоциируются скорее с завтраком.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Питание, Здоровье, Сон, Продукты, Ужин, Хороший сон.
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