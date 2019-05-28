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ВОЗ добавила эмоциональное выгорание в список болезней

ВОЗ добавила эмоциональное выгорание в список болезней
11:24 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: Всемирная организация здравоохранения признала болезнью синдром эмоционального выгорания и описала признаки этого недуга.

Всемирная организация здравоохранения внесла в обновленную Международную классификацию болезней синдром эмоционального выгорания. Отмечается, что это первый случай, когда синдром признали болезнью.

В сообщении указано, что  Международная классификация болезней считается стандартом для диагностики и медицинского страхования. 

Известно, что соответствующее решение было принято на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения.

Чтобы диагностировать у больного синдром эмоционального выгорания, должны присутствовать три основных признака. В первую очередь, человек ощущает энергетическое истощение. Также присутствуют такие признаки, как  повышенная психическая отстраненность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанного с работой. Это приводит к возникновению третьего признака, снижается профессиональная эффективность на работе.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения официально признала так называемое "игровое расстройство" болезнью. Новая Международная классификация болезней, в которой Игровое расстройство будет стоять сразу после зависимости от азартных игр, вступит в силу с 1 января 2022 года. Среди описанных симптомов игромании - частые и длительные игровые сессии. В общем, для игрока гейминг становится жизненным приоритетом, ради которого он готов пожертвовать другими делами.

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Болезнь, ВОЗ, Признаки, Синдром эмоционального выгорания.
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