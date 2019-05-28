Полезные советы: причины и лечение выпадения волос А вы знали, что если в день терять больше полусотни волос, то уже после 40 лет могут появиться залысины? Эксперт рассказывает, как самостоятельно определить тип выпадения волос и бороться с ним. Советы, как понять причину и экстренно остановить выпадение волос.