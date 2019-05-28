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Дешевый овощ, который снижает уровень сахара в крови

Дешевый овощ, который снижает уровень сахара в крови
11:41 Сегодня Телеграф vistanews.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диабет 2 типа - это состояние, при котором возникают проблемы с недостатком глюкозы в клетках.

Картофель – вот панацея "диабетикам", говорит эксперт.

Люди, страдающие диабетом 2 типа, часто сталкиваются с огромным количеством информации о том, что есть и чего следует избегать, когда речь идет о еде. Это часто может показаться ошеломляющим и запутанным, но доказано, что один овощ помогает справиться с этим заболеванием и является не только вкусным, но и сытным. Пища играет огромную роль при диабете 2 типа и может либо помочь, либо помешать заболеванию. Продукты с высоким содержанием сахара, транс-жиры, белый хлеб и крахмалистые овощи, все классифицируются как "неправильный" тип пищи, который может повышать уровень сахара в крови и инсулина и способствовать воспалению, что может увеличить риск заболевания. Со временем высокий уровень может повредить нервы и кровеносные сосуды организма, что может стать основой для болезней сердца и почек. Углеводы, белок и жир классифицируются как макроэлементы, которые обеспечивают организм энергией. Они оказывают наибольшее влияние на уровень сахара в крови, поскольку они расщепляются на сахар или глюкозу и всасываются в кровь.

Когда "диабетики" типа 2 потребляют слишком много крахмалистых овощей или углеводов, их уровень сахара в крови повышается до опасно высокого уровня. Однако еще не все потеряно, так как доказано, что популярный крахмалистый овощ помогает снизить уровень сахара в крови у "диабетиков" 2 типа. Сладкий картофель отличается от других крахмалистых овощей и считается "антидиабетическим" продуктом. Диетолог назвал дешевый овощ, снижающий уровень сахара в крови. Волокно помогает контролировать уровень глюкозы в крови и контролировать вес, а калий помогает контролировать кровь.

Сладкий картофель помогает сбалансировать уровень сахара в крови, и исследования показали, что они содержат адипонектин, те же гормоны, которые выделяются из жировых клеток. Адипонектин улучшает обмен веществ и регуляцию инсулина. Исследования также показывают, что мякоть сладкого картофеля содержит больше клетчатки, чем кожа, что указывает на то, что цельный овощ может быть полезен для снижения уровня сахара в крови. Сладкий картофель является прекрасным дополнением к белку, и по сравнению с белым картофелем он ниже по гликемическому индексу и обеспечивает витамин А для хорошего здоровья глаз. Диетолог Хелен Бонд заявила: "Средиземноморская диета считается лучшей диетой в целом второй год подряд.

Это было коренным образом благодаря ее простоте, вероятности содействия кратковременной и долгосрочной потере веса и эффективности против сердечно-сосудистых заболеваний и диабета".

Диетологи назвали продукты, ускоряющие метаболизм

Симптомы диабета 2 типа:

  • частое мочеиспускание;
  • увеличение жажды;
  • постоянный голод;
  • нечеткое зрение;
  • медленное заживление порезов и ран;
  • покалывание, онемение или боль в руках или ногах.

Всегда важно следить за симптомами диабета 2 типа, и следует поговорить с врачом, если есть вероятность заболевания.

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Все по теме:

Диабетики, Здоровье, Продукты питания, Диабет, Овощи, Картофель, Советы диетологов, Советы медиков, Сахарный диабет 2 типа, Что нужно есть деабетикам.
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