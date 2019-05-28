Названы способы борьбы со сколиозом

Новости шоу бизнеса: Статистика гласит о том, что около шестидесяти процентов школьников имеют серьезные проблемы с нарушением осанки, в том числе и сколиоз различной степени.

От этого недуга страдают дети, но ученые определили методы борьбы с ним.

Сутулость, искривление и боли в спине, асимметрии плеч, мигрень и усталость – все эти симптомы являются тревожным знаком для родителей.

Среди всех патологий опорно-двигательного аппарата, детские ортопеды присваивают сколиоз одну из лидирующих позиций. В подростковом возрасте существует два периода, когда происходит резкий скачок роста: с шести до семи лет и с одиннадцати до четырнадцати. В это время родителям необходимо быть намного внимательней, дабы не допустить проблем в будущем.

Как и все болезни, сколиоз представляет собой разные степени. Первую степень сложно распознать самостоятельно, на глаз. Яркие проявления начинаются со второй степени.

Известный профессор Бубновский своим мнение на счет лечения этого недуга. Он уверен, что исправление сколиоза возможно лишь до двенадцати лет, "пока кости еще не сформировались окончательно". В старшем возрасте "встает вопрос о коррекции осанки и профилактике заболеваний, которые провоцирует сколиоз". Не стоит забывать о том, что своевременная коррекция дает прекрасные результаты.

Существует множество упражнений и массажей, разработанных опытными врачами-ортопедами. Главной задачей при этом является регулярность выполнений. Результатом занятий станет активация спинных мышц, которые были зажаты.

Для профилактики и выявлений возможных проблем, школьники и дошкольники должны проходить ежегодный медицинский осмотр у специалистов. Немаловажным фактором являются и условия при которых занимается ребенок.