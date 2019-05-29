Скачать
Среда, 29.05.2019
Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
Министр инфраструктуры Омелян: Было большое желание уйти уже 22 апреля
Омелян: Было большое желание уйти уже 22 апреля
Цуренко с победы стартовала на Ролан Гаррос
Цуренко с победы стартовала на Ролан Гаррос
Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Германии
Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Германии

Врачи объяснили, кому противопоказана клубника

Врачи объяснили, кому противопоказана клубника
00:33 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали о вреде и пользе клубники.

Польза и вред ягоды.

Клубника — один из многих сезонных продуктов, который непременно стоит ввести в свой рацион почти каждому. В ней содержится кладезь витаминов и необходимых нутриентов. Среди них витамин С, В1, В6, В9 и К. Также здесь имеется большое количество магния, марганца, железа, калия и кальция. Еще один плюс — низкая калорийность клубники. В ней всего 32 кКал на 100 г, что делает продукт доступным даже тем, кто хочет сбросить вес. Однако употребление этой ягоды может нести и опасность.

Вред клубники

При употреблении разумных количеств этого продукта здоровым человеком, не имеющим индивидуальной непереносимости, проблем возникнуть не должно. Но для некоторых людей клубника все же может быть опасна.

Беременные женщины

Несмотря на большое содержание фолиевой кислоты, полезной для беременных, клубника все же может вызвать негативные последствия. Речь идет о злоупотреблениях лакомством, следствием которого может стать возникновение аллергии у будущего ребенка.

Аллергики

Людям с повышенной чувствительностью клубнику стоит употреблять осторожно. При возникновении любого из этих симптомов: жжение в горле, сыпь, зуд стоит обратиться к врачу.

Страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Из-за высокого содержания фруктовой кислоты клубнику не советуют людям, страдающим язвенной болезнью, гастритом, колитом и др. В больших количествах ягода способна раздражать стенки желудка и кишечника, что иногда приводит к обострениям хронических состояний.

Клубника vs гипертония

Мало кто знает, но некоторым людям, страдающим гипертонией, не стоит вводить в рацион клубнику. А именно тем, кто проходит лечение с помощью энаприла. Этот препарат в сочетании с летней ягодой способен создавать усиленную нагрузку на почки, что совсем нежелательно.

Для того чтобы без ущерба наслаждаться вкусной летней ягодой, главное учесть некоторые описанные выше моменты и ни в коем случае не злоупотреблять. А еще важно правильно выбрать клубнику, особенно в самом начале сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клубника, Польза клубники, Свойства клубники, Вред клубники, Кому нельзя клубнику.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
02 Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка
03 СМИ: Няня, нанятая герцогиней Сассекской, уволилась спустя две недели
04 Зеленский обещает подать в ВР законопроект об ответственности за незаконное обогащение
05 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Анна Седокова показала, как тренируется в зале
Анна Седокова показала, как тренируется в зале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь