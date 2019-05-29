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Эксперты рассказали, кому полезно употреблять мед

Эксперты рассказали, кому полезно употреблять мед
06:42 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Мед помогает при множестве проблем со здоровьем.

Специалисты в области здоровья и медицины перечислили шесть причин для ежедневного употребления меда. Пчелиный мед считается чрезвычайно полезным для человеческого организма, однако прежде чем употреблять его на регулярной основе, следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.

Если употреблять мед каждый день, то можно привести в норму артериальное давление. «Глюкоза активирует центры мозга, которые отвечают за регистрацию полученного удовольствия. В результате активируется парасимпатическая нервная система, которая регулирует в том числе и давление», — говорят эксперты.

Магний, калий, железо, аскорбиновая кислота и натрий, которые содержатся в меде наряду с другими полезными веществами, благоприятно отражаются на уровне холестерина, а также повышают тонус сердечной мышцы.

Мед — очень действенное профилактическое средство для борьбы с кашлем, плюс, он помогает (в виде ингаляций, например) и при боли в горле.

Широко известны бактерицидные свойства меда, а также его противовоспалительные эффекты. Мед, соответственно, можно использовать для наружного применения — например, в качестве мази для ран.

Мед, кроме того, способствует улучшению памяти, а также может использоваться как натуральное успокаивающее.

Известно, что мед хорошо воздействует на кожу — очищает поры и восстанавливает питание кожного покрова.

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Мед, Польза меда, Свойства меда, Кому полезно употреблять мед.
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