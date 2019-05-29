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Диетологи опровергли популярный миф о сыре

Диетологи опровергли популярный миф о сыре
03:51 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили, что сыры могут способствовать похудению.

Ирландские исследователи рассказали об итогах изучения белковых продуктов. Так, многие из них очень полезны для похудения и могут использоваться в различных диетах.

Многие дамы мечтают о стройной фигуре, для этого нередко отказываясь от вкусных блюд. Однако, как оказалось, не следует убирать из рациона абсолютно все деликатесы.

Недавние исследования ирландских ученых показали, что многие из них могут помочь сбросить лишние килограммы и обрести желанные формы. В докладе об исследовании сотрудников дублинского Университетского колледжа речь идет о белковых продуктах. Наибольшее внимание эксперты обращают на сыры. Они, как оказалось, приносят значительно большую пользу, чем считалось ранее.

Стоит сказать, что до этого времени сыр нередко причисляли к не самой здоровой и полезной пище, а потому и нежелательной для желающих питаться исключительно правильными продуктами. Ранее ученые одного из институтов США заявили о том, что сыр способен предотвратить рак печени.

Теперь же эксперты установили полезность сыров при соблюдении диеты для похудения. В эксперименте с 1500 добровольцами ученые смогли доказать, что этот продукт не всегда повышает уровень холестерина. Более того, люди, регулярно и часто употребляющие сыр, избавились от лишнего веса.

Это происходит вследствие значительного увеличения содержания в организме насыщенных жирных кислот. Вероятно, полагают специалисты, питательные вещества, находящиеся в сыре, способствуют компенсации повышенного потребления насыщенных жиров.

Сыр в рационе привел к уменьшению объемов талии, а также и к корреляции с низким артериальным давлением. Дальнейшие исследования дадут более точные результаты и более точные данные относительно диеты волонтеров, участвующих в опытах.

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Все по теме:

Похудение, Польза сыра, Сыры, Свойства сыра, Можно ли есть сыр при похудению.
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