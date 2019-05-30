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Четверг, 30.05.2019
Гипертоникам: утренние привычки, которые снижают давление
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Гипертоникам: утренние привычки, которые снижают давление

По утрам у некоторых людей бывает повышенное давление. Знак неприятный, ведь его относят к признакам возможного инсульта. Поэтому давление по утрам надо снижать, что можно сделать не только таблетками, но и изменив несколько утренних привычек. От повышенного давления больше всего страдают мозг, сердце и почки: так что полезные утренние привычки работают на благо всего тела.
zefirka.net
Фото: pixabay
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Советы, Давление, Гипертония, Привычки.
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