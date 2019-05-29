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Эксперты рассказали, как улучшить психическое здоровье

Эксперты рассказали, как улучшить психическое здоровье
11:07 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В результате ученые констатировали, что работа в саду и в огороде действует как эффективная психотерапия.

Постоянный контакт с растительностью при садоводстве и огородничестве вкупе с физической активностью улучшают психическое здоровье человека.

В том, что садоводство и огородничество улучшают состояние психики и помогают справляться с депрессивными и тревожными расстройствами, удостоверились ученые из Калифорнийского университета. На официальном сайте учреждения была опубликована статья с отчетом об их наблюдениях.

Отмечается, что влияние работ в саду и в огороде начали исследователи начали изучать в 2014 года. Ими проводился эксперимент с участием 25 пациентов психиатрических больниц, имевших серьезные депрессивные и тревожные расстройства. Добровольцев просили принимать участие в выборе цветов и дальнейшей посадке их на грядках. Раз в неделю пациенты вместе с медиками выходили в сад и работали там – копали и рыхлили землю, сажали, поливали и собирали травы и цветы.

По словам экспертов, участниками эксперимента тяжело больные люди, которые обычно чувствуют себя изолированными и отчужденными. Но занимаясь садоводством и огородничеством, они преображались. Специалисты высказались об "огромном влиянии" таких занятий на психическое здоровье. 

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"В подавляющем большинстве занимавшиеся садоводством люди сообщали об улучшении мотивации, переосмыслении происходящего в позитивном ключе, наслаждении природой", — сообщили авторы проекта о наблюдаемом эффекте.

Комментируя полученные данные, профессор Тим Ланг отметил, что они стали очередным подтверждением того факта, что постоянные контакты с растениями и животными улучшают физическое и психическое состояние человека.

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Здоровье, Психотерапия, Психическое здоровье, Здоровье человека, Сад и огород, Советы медиков.
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