Медики рассказали про влияние воды на организм

Новости шоу бизнеса: Оттаявшая вода - полезная и не имеет опасных для организма микроэлементов.

Врач-диетолог Марина Копытько развеяла некоторые известные мифы про употребление воды. Она ответила на главные вопросы, которые важны для здоровья каждого человека.

Считается, что во время еды пить воду нельзя, так как она замедляет пищеварение. По мнению диетолога, стакан воды не повредит организму. А вот после приема пищи стоит подождать минут 20. Этой рекомендации особо важно следовать тем, кто имеет проблемы с желудком.

Следующий факт говорит о том, что стакан воды за 30 минут до еды притупит чувство голода. Марина Копытько не опровергает это утверждение. Дело в том, что у человека возникает обманчивое чувство, что он уже поел и не голоден. Это отличный трюк для тех, кто хочет похудеть или просто следит за своим весом и контролирует выбор еды.

Диетолог также советует выпивать стакан воды утром для того, чтобы разбудить организм и запустить работу желудка. В воду можно добавить дольку лимона или имбиря. Для улучшения работы желудка стоит пить теплую воду.

Диетолог остерегает, что минеральную воду лучше пить по показаниям доктора. если говорить о газированной минеральной воде, то ее стоит употреблять немного — один стакан в день. Иначе могут появиться проблемы с желудком, развиться гастрит. Необходимо пить такую воду в перерывах между приемами пищи. В противном случае может появиться метеоризм и нарушение микрофлоры желудка.

По словам доктора, стоит очищать воды с помощью фильтров. если нет возможности, можно заморозить.

Многие опасаются, что слишком высокая или низкая температура воды может спровоцировать появления рака и плохо действует на работу желудка. Диетолог снова опровергает этот факт, так как организм самостоятельно настраивают температуру к нормальной. Не стоит об этом волноваться.