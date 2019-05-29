Скачать
Среда, 29.05.2019
Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
Гройсман поручил расследовать аварию на "Лисовой"
Гройсман поручил расследовать аварию на "Лисовой"
Челси 0:0 Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (2-й тайм)
Челси 0:0 Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (2-й тайм)
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится

Как улучшить пищеварение без лекарств: советы гастроэнтеролога

Как улучшить пищеварение без лекарств: советы гастроэнтеролога
22:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Нервы, недосып, фастфуд и другие плохие факторы крайне негативно влияют на состояние нашего здоровья в целом и на пищеварительный тракт отдельно.

Гастроэнтеролог Екатерина Пазенко отметила, чтобы этого не случилось, нужно придерживаться определенных правил питания и образа жизни.

Как улучшить пищеварение без лекарств

1. Сократите употребление пищевых добавок, трансжиров и искусственных подсластителей. Это защитит от заболеваний пищеварительной системы.

2. Увеличьте количество пищевых волокон (не менее 25-35 г/кг/сутки) – защита от патологии толстой кишки.

Употребляйте:

  • растворимые (геркулес, бобовые, орехи) и
  • нерастворимые (овощи, цельные зерна) пищевые волокна.

3. Жиры обязательно должны присутствовать в рационе. Добавляйте продукты, которые богаты полезными омега-3: семена льна, семена чиа, орехи (особенно грецкие орехи), а также жирные сорта рыбы (лосось, макрель и сардины), оливковое масло.

4. Много пейте – норма 30 мл/кг/сутки жидкости без кофеина. Недостаточное потребление жидкости становится причиной развития запоров.

Названы продукты, которые избавят от тревожных расстройств
Названы продукты, которые избавят от тревожных расстройствЧитать полностью

5. Избегайте/адаптируется к стрессу. Он может стать причиной синдрома раздраженного кишечника (запор/диарея), рецидива язвенной болезни.

6. Ешьте медленно, во время еды выключайте телевизор, убирайте телефон, концентрируйтесь на вкусе, запахе пищи, старайтесь получить от еды удовольствие. Это поможет избежать диспепсии, вздутие живота, переедания.

7. Пережевывайте пищу тщательно (не менее 10-15 жевательных движений перед проглатыванием пищевого комка) – мелко измельченная пища легче переваривается.

8. Увеличьте физическую активность – даже 30 минут ходьбы в обычном темпе уменьшают риски развития запоров.

9. Не заедайте эмоции. Ешьте только тогда, когда голодны.

10. Избегайте вредных привычек: курение, употребление алкоголя и "ночные" приемы пищи могут вызвать проблемы с пищеварением.

Укрепляем иммунитет без лекарств: топ-5 полезных специй

11. Обеспечьте достаточное количество:

  • пищевых пробиотиков (квашеная капуста, мисо, йогурты с живой культурой, некоторые виды сыров),
  •  глутамина (индейка, соя, яйца и миндаль)
  •  цинка (моллюски, говядина и семян подсолнечника). ⠀
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Пищеварение, Улучшение пищеварения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
02 Оригинальные поздравления с днем рождения 29 мая в прозе
03 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
04 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
05 "Попа как у Ким": Настя Каменских снова оголила ягодицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру
Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру
Саакашвили прибыл в Украину
Саакашвили прибыл в Украину
Бриджит Макрон прогулялась на велосипеде по французскому городку
Бриджит Макрон прогулялась на велосипеде по французскому городку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь