Лето, жара, комары: как уберечься от укусов этого насекомого

Новости шоу бизнеса: Комары портят нам отдых не только на природе и возле водоемов, но и надоедают даже в многоэтажках.

Однако бороться с кровожадными насекомыми можно. Каким способом защитить себя от укусов комаров?

Одно из распространенных утверждений является то, что людей с определенной группой крови комары кусают чаще. Врач-дерматолог Наталья Семенюк рассказала, что одной из причин выбора комарами своих "жертв" является запах тела человека, а не миф о том, что одна группа крови является более привлекательной для комаров, чем другие.

Какая одежда защитит от комаров?

Лучше предотвратить укусы насекомых, чем бороться с их последствиями. Поэтому, чтобы обезопасить себя и свое здоровье от надоедливых комаров, следует защищаться. Самая безопасная "нехимическая" защита – закрытая одежда. Поэтому на природу лучше выбирайте одежду с длинными рукавами, желательно из плотной ткани, еще что-то на голову, а на ноги штаны – и комар к вам не доберется.

К тому же, поможет светлая одежда, которую комары не любят, а потому активно не будут нападать. Однако так одеваться можно, когда на улице прохладно. Если же жара – руки и ноги голые – можно пользоваться специальными средствами против укусов комаров.

Как защититься от комаров?

Помогут уберечься от укусов специальные кремы, спреи, лосьоны. Однако, магазинные средства могут вызвать аллергические реакции. Поэтому если есть склонность к таким – стоит проконсультироваться с врачом. Или же сделать пробу – нанести средство на внутреннюю поверхность предплечья и подождать определенное время – посмотреть не будет никаких раздражений, отмечает Наталья Семенюк.

Как уберечь детей от комаров?

Выбирая кремы или лосьоны от укусов комаров для детей – врач-дерматолог советует придерживаться указанных на упаковке рекомендаций. Как правило, наносить детям такие средства можно с двух-трех лет. Если малыш не аллергичен – сами по себе эти средства особого вреда не несут, комментирует Семенюк.

Другое дело – слишком “чувствительный” к аллергиям малыш – тогда надо консультироваться с врачом. Если у ребенка появляется зуд после укуса комара – обязательно продезинфицируйте ранку. Чтобы не попала инфекция – не позволяйте малышу "расчесывать" ее. Это же касается и взрослых – места укусов от комаров главное не чесаться!

Что отпугивает комаров?

Среди новинок – антикомариные браслеты, которые чаще покупают, чтобы защитить от комаров детей. Такие браслеты пропитаны растительным экстрактом (вытяжкой из далматской ромашки или пиретрума). Браслет может работать до ста сорока часов. Чтобы продлить его действие, антикомарный браслет надевают при выходе на улицу, а дома пытаются держать его в герметичном контейнере.

Чтобы избавиться от комаров в помещении – по возможности стоит поставить москитные сетки. Эффект от нее будет больше, если побрызгать сетку эфирным маслом цитрусовых, хвои или герани.

Комары также не любят различных специфических насыщенных запахов дыма. Отпугнуть их можно с помощью дыма от брошенной в огонь хвои, шишек ( если вы на природе), нескольких капель камфоры или кедрового масла. Отпугивает комаров также табачный дым и запах валерианы. Такие же средства помогут избавиться и от мошки и мух.

Столовая ложка отвара пищевой гвоздики смешанная с таким же количеством любого одеколона тоже поможет на некоторое время избавиться от комаров.

Или, как вариант, разрежьте лимон на половину и вставьте в него бутоны гвоздики. Разместите "композицию" рядом с кроватью и можете спать с открытым окном. Приятный запах и отсутствие комаров гарантированы.

Вреден ли фумигатор от комаров?

Эффективно против комаров действует и электро-фумигатор с пластинками. Такой себе небольшой прибор, который включается в розетку. Его принцип действия прост: нагревается картонная пластинка, пропитанная инсектицидом, либо баллончик с тем же препаратом, но в жидком виде. От тепла инсектицид начинает испаряться, и через 10-12 минут окружающие комары теряют к вам интерес. Радиус действия хорошего фумигатора – 12 кв. метров. За час до того как должны ложиться спать – прибор лучше выключать.

Несмотря на свою эффективность – действие его вредно, особенно для детей и беременных женщин. Поэтому лучше использовать фумигатор, когда никого нет в доме и одновременно проветривать помещение. Если, при пользовании прибором, возникает головная боль, неожиданные высыпания на коже, закладывает нос или "дерет" горло, лучше от него отказаться.

Что делать, если комар укусил?

Если "маленький вампир" уже укусил – сначала надо уменьшить зуд. Можно использовать опять же специальные средства: кремы, лосьоны. А можно выбрать и народные методы. Самый простой – обработать пораженный участок настойкой календулы, говорит Семенюк. Или намочить место укуса обычным раствором соды – 1 чайную ложку на стакан воды и смазать соком лимона.

Итак, методов борьбы с ненавистными комарами немало. Выбирайте, какой вам по нраву и пусть такие "маленькие неприятности" не влияют на ваше настроение летом.