Медики рассказали об опасности кальмаров к пиву

Новости шоу бизнеса: Оказалось, что такие кальмары имеют большое содержание соли, представляющей угрозу здоровью человека.

Эксперты рассказали, каким образом правильно выбирать морепродукты. Также они раскрыли, в чем заключается опасность кальмаров, которые многие используют как закуску к пиву.

В целом кальмары считаются полезными, поскольку они богаты белком, йодом, имеют в составе селен и витамины. Однако такой морепродукт хорош не в любом виде, основную опасность представляют сушеные кальмары, нередко заменяющие закуску.

В 100 граммах закуски может иметься до 10 граммов соли, в то время как рекомендованная дневная доза равна 5 граммам. Наиболее безопасно покупать морепродукты в свежем виде.

Как сообщалось ранее, употребление именно этих продуктов позволяет укрепить микробиоту кишечника. Причем продукты более эффективны, чем модные ныне напитки с пробиотиками, как показало исследование.