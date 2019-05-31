Эксперты рассказали о негативных эффектах медитации

Новости шоу бизнеса: Стало известно, почему медитация – это не всегда безопасно для человека.

Медитация может давать побочные эффекты в виде когнитивных нарушений, а также негативных эмоций, заявляют ученые.

Журнал PLOS One опубликовал доводы научных исследователей. Согласно представленным в статье данным, примерно в 25% случаев сеанс медитации оборачивается для людей возникновением когнитивных искажений, которые проявляются как нарушения привычного поведения, мышления и восприятия окружающей среды. Также при этом может интенсифицироваться ощущение стресса, беспокойства, страха.

Учеными было проведено анкетирование среди людей, практиковавших медитацию как минимум раз в неделю на протяжении двух месяцев и больше – всего в нем приняли участие 1232 человека из разных стран мира.

"О негативных последствиях медитации сообщили 22% верующих и 30,6% лиц, не придерживающихся религиозных убеждений. В целом 25,6% участников рассказали об "особенно неприятных переживаниях", причем мужчины с ними сталкивались чаще женщин", — констатировали специалисты, проанализировав данные анкетирования.

Чем именно могут быть обусловлены подобные эффекты медитации, ученые пока сказать не могут. Возможно, это помогут выяснить новые исследования проблемы.