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ТОП 5 продуктов, которые могут не принести ожидаемой пользы

ТОП 5 продуктов, которые могут не принести ожидаемой пользы
15:02 Сегодня Телеграф planet-today.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Как выяснилось, возможная эффективность этих продуктов неоднозначна.

Специалисты-диетологи проанализировали перечень наиболее популярных продуктов питания, которые предлагаются включать в рацион людям, стремящимся вести здоровый образ жизни.

В частности, среди рекомендаций для уменьшения веса, нормализации аппетита, снижения холестерина у диабетиков подчеркивается особая польза корицы. Исследования показали, что полезные свойства коричного альдегида проявились при употреблении этого вещества в очень высокой концентрации, что применительно к реальному питанию требует съедания как минимум 13 граммов за день. На практике это очень трудно осуществить, как и ежедневно есть по 100 граммов куркумы, в которой действующий полезный компонент плохо усваивается.

В качестве наиболее доступных источников антиоксиданта ресвератрола, повышающего защиту организма от рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуются черника и красное вино. На самом деле получение нужной дозы лечебного вещества требует употребления чрезмерного количества как вина, так и ягод. 

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Теобромин, содержащийся в темном шоколаде, действительно хорошо способствует снижению давления, но минимальная дозировка этого вещества должна быть не ниже 1 грамма в день. Такое количество содержится в полноценной 100-граммовой шоколадной плитке, но подобная ежедневная "диета" гарантирует набор излишнего веса.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Корица, Советы медиков.
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