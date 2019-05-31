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Несколько практических советов, которые помогут вам избавится от бессонницы

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Несколько практических советов, которые помогут вам избавится от бессонницы
21:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Узнайте, как можно быстро заснуть всего за несколько минут.

Как быстро заснуть, когда не хочется спать, и мозг занят совсем другими делами, а на часах уже далеко за полночь? Читайте полезные советы в нашей статье, и вы научитесь отключаться всего за одну минуту.

Прогулки перед сном

Если долгое время вы страдаете от бессонницы по ночам, возьмите себе за правило гулять перед сном в течение 30-40 минут. Действие свежего воздуха, приятная усталость в организме благотворно влияют на приход сна и желание скорейшего отдыха от накопившихся за день впечатлений и мыслей.

Неинтересное занятие

Начните выполнять какую-то скучную и однообразную работу. Например, полистайте толстый заумный справочник по математике, возьмитесь за решение задачки из него, почитайте текст, написанный мелким шрифтом или почерком, складывайте пазлы или переберите горох, отделяя зеленый от желтого. Помните, как быстро вы засыпали от уроков и монотонной работы в детстве?

Правильные ароматы

Некоторые запахи действуют на нас умиротворяюще и успокаивающе. Капните в аромалампу каплю масла лаванды, мяты или мелиссы – что больше нравится. Или сделайте травяную подушку, положив в нее валериану, тимьян, пустырник. Выберите подходящие успокаивающие травы, на которые у вас нет аллергии. Вдыхая приятный аромат, вы очень сможете быстро заснуть без снотворного.

Продукты

Для быстрого и расслабленного сна рекомендуется на ночь выпить стакан теплого молока или чая с ложечкой меда. Также у вас быстрее получится уснуть, если съесть банан, кусочек диетической индейки, сушеных фиников или ломтик сыра. В этих продуктах содержится триптофан, который преобразуется в нашем организме в серотонин – гормон, отвечающий за расслабление и чувство эмоционального благополучия.

Дыхание

Существует специальная техника дыхания "4-7-8", которая способствует быстрому засыпанию. Спокойно вдохните носом в течение 4 секунд. Задержите дыхание на 7 секунд. Выдохните через рот за 8 секунд. Благодаря этой технике замедляется сердечный ритм и успокаивается тело. Повторите это упражнение несколько раз подряд.

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Секс

Регулярно занимайтесь сексом перед сном, и качественный полноценный сон не заставит себя долго ждать. Вещества, которые выделяются в процессе и после полового акта, являются природными антидепрессантами.

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