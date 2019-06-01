Скачать
Суббота, 01.06.2019
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
Итоги 31 мая: Заседание СНБО, новые увольнения и стенограмма с Банковой
Итоги 31 мая: Заседание СНБО, новые увольнения и стенограмма с Банковой
Несколько футболистов покинули расположение сборной Украины
Несколько футболистов покинули расположение сборной Украины
Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана

Супрун рассказала, как украинцы относятся к семейным врачам

Супрун рассказала, как украинцы относятся к семейным врачам
08:04 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: nv.ua

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун рассказала, что семейных врачей уже выбрали 27,5 млн украинцев.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналу НВ рассказала, сколько украинцев довольны своими семейными врачами.

Она отметила, что семейных врачей уже выбрали 27,5 млн украинцев.

"Последний опрос на конец марта показал, что 70% из них довольны своими врачами. 9% - недовольны, но они имеют свободный выбор их изменить", — сообщила Супрун.

Напомним, 2 апреля 2018 года в Украине стартовал первый этап медицинской реформы. Украинцы получили возможность подписать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами.

Минздрав начал реформирование Национальной системы крови

Поликлиники начали получать финансирование по принципу «Деньги ходят за пациентом». К концу сентября 2018 года к электронной системе eHealth присоединилось почти полторы тысячи медицинских учреждений, более 24 тыс. врачей и более 18 млн пациентов.

Как сообщалось, Ульяна Супрун заявила, что Минздрав готов представить Президенту результаты трансформации системы здравоохранения, однако из команды Владимира Зеленского до сих пор нет соответствующего приглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Медицинская реформа, Семейные врачи, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
02 Последний звонок: Ольга Сумская провожает свою дочь во взрослую жизнь
03 Данилюк прокомментировал скандальное заявление совладельца "Квартала 95"
04 Климкин назвал дату восстановления работы ТКГ
05 Ле Дриан: В ближайшее время Зеленский планирует визит в Париж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Жара и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день лета
Жара и грозы: какой будет погода в первый день лета
Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране
Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
Google выпустил doodle к Международному дню защиты детей
Google выпустил doodle к Международному дню защиты детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь