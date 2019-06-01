Супрун рассказала, как украинцы относятся к семейным врачам

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун рассказала, что семейных врачей уже выбрали 27,5 млн украинцев.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналу НВ рассказала, сколько украинцев довольны своими семейными врачами.

Она отметила, что семейных врачей уже выбрали 27,5 млн украинцев.

"Последний опрос на конец марта показал, что 70% из них довольны своими врачами. 9% - недовольны, но они имеют свободный выбор их изменить", — сообщила Супрун.

Напомним, 2 апреля 2018 года в Украине стартовал первый этап медицинской реформы. Украинцы получили возможность подписать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами.

Поликлиники начали получать финансирование по принципу «Деньги ходят за пациентом». К концу сентября 2018 года к электронной системе eHealth присоединилось почти полторы тысячи медицинских учреждений, более 24 тыс. врачей и более 18 млн пациентов.

Как сообщалось, Ульяна Супрун заявила, что Минздрав готов представить Президенту результаты трансформации системы здравоохранения, однако из команды Владимира Зеленского до сих пор нет соответствующего приглашения.