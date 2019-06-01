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Стало известно, что клубника помогает предотвратить опасную болезнь

Стало известно, что клубника помогает предотвратить опасную болезнь
10:05 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Употребление клубники может быть эффективным в сочетании с препаратами, препятствующими активности раковых клеток.

Клубнику можно использовать как альтернативу противораковым препаратам или вместе с ними, чтобы предотвращать рак пищевода, заявили ученые.

О том, что регулярное употребление клубники помогает защитить человека от развития рака пищевода, говорят данные, полученные американскими учеными из Центра всестороннего изучения рака при Университете штата Огайо. Этими специалистами проводился эксперимент с участием жителей трех провинций центрального Китая, отличающихся одними из самых высоких в мире показателей рака пищевода.

В течение 6 месяцев испытуемые, у которых были диагностированы опухоли пищевода (еще не перешедшие в стадию злокачественных), ежедневно употребляли вместе с едой клубничный порошок, эквивалентный 57 граммам клубники, которому были присущи все свойства ягоды. В результате из 36 участников эксперимента у 29 человек на фоне потребления клубничного концентрата опухоли пищевода уменьшились и стали классифицироваться как менее опасные. В частности, из опухолей средней стадии они перешли в категорию опухолей легкой стадии.

Ученые констатировали, что хотя клубника и не является средством, которое может помочь побороть уже диагностированный рак пищевода, предотвратить его ароматная ягода действительно в состоянии.

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Симптоматично, что другое исследование под авторством итальянских ученых из Политехнического университета в Марке также завершилось выводом специалистов о том, что употребление клубники способствует предотвращению онкологических заболеваний. После экспериментов с мышами они заявили, что клубника обладает свойством уменьшать активность нескольких генов, ответственных за рост метастазов.

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Здоровье, Клубника, Заболевания, Советы медиков.
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