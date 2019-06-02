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Воскресенье, 02.06.2019
Будьте повнимательней: лучшие рекомендаций для профилактики инсульта
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Будьте повнимательней: лучшие рекомендаций для профилактики инсульта

Инсульт, который раньше считался болезнью стариков, стремительно молодеет. Он случается и у молодых людей, и даже у детей! Треть его жертв - моложе 65 лет. Вот как можно позаботиться о профилактике и снизить риск почти до нуля. Что такое инсульт? Это состояние, при котором кровь перестает поступать в мозг. Клетки мозга не получают кислород, поэтому организм теряет контроль над мышцами, памятью, может развиться паралич и пропасть речь. Различают два основных вида инсульта. При ишемическом сужается или совсем закупоривается артерия, которая питает мозг. При геморрагическом происходит кровоизлияние в мозг.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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