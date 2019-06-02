Будьте повнимательней: лучшие рекомендаций для профилактики инсульта Инсульт, который раньше считался болезнью стариков, стремительно молодеет. Он случается и у молодых людей, и даже у детей! Треть его жертв - моложе 65 лет. Вот как можно позаботиться о профилактике и снизить риск почти до нуля. Что такое инсульт? Это состояние, при котором кровь перестает поступать в мозг. Клетки мозга не получают кислород, поэтому организм теряет контроль над мышцами, памятью, может развиться паралич и пропасть речь. Различают два основных вида инсульта. При ишемическом сужается или совсем закупоривается артерия, которая питает мозг. При геморрагическом происходит кровоизлияние в мозг.