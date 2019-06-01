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Взрослые украинцы могут бесплатно вакцинироваться от кори

Взрослые украинцы могут бесплатно вакцинироваться от кори
11:51 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса: Министерство здравоохранения приобрело 780 тысяч дополнительных вакцин против кори.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналу НВ рассказала, что все взрослые украинцы сейчас могут бесплатно вакцинироваться от кори.

Супрун отметила, что Министерство здравоохранения приобрело 780 тыс. дополнительных вакцин против кори, поскольку сейчас в Украине вспышка этой болезни.

"Мы также расширили прививки для взрослых, и уже сейчас все взрослые украинцы могут бесплатно вакцинироваться у своих семейных врачей от кори", — заявила она.

По словам Супрун, с начала вспышки кори в Украине заболело около 100 тысяч человек, 40−42% которых — взрослые.

Супрун рассказала, как украинцы относятся к семейным врачам

Напомним, 1 апреля 2019 года в Минздраве сообщили, что с начала 2019 года в Украине заболели корью 35 тысяч человек, 14 умерли от осложнений. 15 апреля 2019 года Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в первом квартале 2019 года количество зарегистрированных случаев заболеваемости корью во всем мире выросло на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 14 мая в ВОЗ заявили, что на Украину приходится более 70% всех заражений корью в Европе, выявленных в первые месяцы 2019 года.

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Минздрав, Вакцины, Корь, Вакцинация, Ульяна Супрун.
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