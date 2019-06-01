Самомассаж головы: теория и практика

Новости шоу бизнеса: Выполняя самомассаж головы, лица и шеи, можно решить сразу две задачи – улучшить здоровье организма и внешний вид открытых частей тела.

Однако к этому процессу необходимо отнестить очень серьезно, поскольку только правильное соблюдение методик самомассажа гарантирует успех и отсутствие негативных эффектов.

Немного теории

Есть несколько состояний организма, при которых самомассаж головы противопоказан: воспалительные процессы в области волосистой части головы, гнойничковые и грибковые заболевания кожи, бородавки и некоторые другие заболевания.

Выполняя самомассаж, надо соблюдать технику и направление массажных движений. Неправильные массажные манипуляции могут привести к растягиванию и появлению дряблости кожи. Если это специально не оговаривается, то пальцы рук должны скользить по коже, не смещая её относительно более глубоких тканей. Надавливание на активные точки производится без усилий и чувства боли, мягкими движениями.

Выполнять массаж лучше всего, сидя на стуле с прямой спинкой, ноги должны полной ступней стоять на полу – такое положение тела способствует максимальному расслаблению мышц туловища и головы. Одежда не должна сковывать движения рук. Продолжительность самомассажа области головы должна составлять 5-15 минут.

Оздоровительный самомассаж можно делать по утрам для быстрого пробуждения ото сна и в течение дня для активизации работы мозга и внутренних органов, а также для снятия излишнего эмоционального возбуждения и восстановления организма перед сном.

Классический самомассаж головы производится без косметических средств. Каждое движение необходимо выполнить 7–8 раз.

1. Правую руку заводим за левое плечо и нащупываем мышцу, соединяющую шею и плечевой сустав. Надавливаем пальцами на среднюю часть этой мышцы (как будто играя на пианино), перемещаясь от спины к ключице. Эта манипуляция длится примерно 5 секунд, затем свободно опускаем правую руку вниз. Выполняем такое же движение левой рукой с правой стороны туловища.

2. Большим пальцем, согнутым в первой фаланге, массируем активную точку во впадине под ушной раковиной. При этом большие пальцы отставлены в сторону от ладони, остальные слегка расставлены. Массирующее движение достигается за счет колебательного движения кистей рук.

3. Оставляя большие пальцы во впадине под ушной раковиной, указательные и средние пальцы накладываем на надбровные дуги, соединяя их на переносице. Глаза закрыты. Массируем надбровные дуги движением от переносицы к ушам и обратно. При этом указательные пальцы скользят по надбровным дугам, а средние - по поверхности век, массируя верхнюю часть глазного яблока.

4. Раздвинув указательные и средние пальцы, прижимаем ладони к скулам так, чтобы ушная раковина располагалась между пальцами. При движении ладоней вниз массируем пальцами биологически активные зоны. При движении вверх пальцы только слегка касаются головы и шеи.

5. Большие пальцы, согнутые в первых фалангах, прижимают активные точки в подзатылочных впадинах. Кисти рук расположены горизонтально. Остальные пальцы слегка расставлены и как бы входят в сцепление друг с другом. Они немного согнуты и касаются подушечками затылочной кости. Не меняя положения больших пальцев, сближая и разводя кисти, массируем затылочную область.

6. Поднимая предплечье и поворачивая кисти пальцами вниз, скользим пальцами по волосам от затылка ко лбу. В конце движения подушечки ладоней прижимаем к надбровным впадинам на лбу. Слегка опираясь пальцами в верхнюю часть черепной коробки, круговыми движениями массируем активные зоны лба, при этом кожа лба смещается относительно черепной коробки.

7. Опускаем кисти ладонями к лицу. Разводим локти в стороны, разворачивая предплечье горизонтально на уровне плеч, кисти поворачиваем ладонями вниз и плотно накладываем одна на другую (левая сверху). Отставленными в сторону большими пальцами упираемся в точки в углах ключиц. Надавливая подбородком на кисти, опускаем голову, пока подбородок не упрётся в грудь.

После выполнения последнего массажного движения надо несколько раз встряхнуть расслабленными кистями, чтобы снять усталость. Самомассаж может быть средством успешного снятия головной боли и напряжения после трудового дня, хотя и не занимает много времени. Важен и психологический эффект этой процедуры.