Скачать
Суббота, 01.06.2019
Зеленский решил изменить два указа предыдущих президентов
Зеленский решил изменить два указа предыдущих президентов
Страшная статистика: сколько боевики убили детей за годы войны на Донбассе
За годы войны на Донбассе боевики убили более 240 детей
Определился соперник сборной Украины (U-20) в 1/8 финала ЧМ-2019
Определился соперник сборной Украины (U-20) в 1/8 финала ЧМ-2019
Кайли Дженнер раскритиковали за "неправильное" умывание
Кайли Дженнер раскритиковали за "неправильное" умывание

Как уменьшить аппетит: действенные способы

Смотрите фото (3)
Как уменьшить аппетит: действенные способы
13:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Аппетит может возникнуть как по физиологическим, так и по психологическим причинам.

Что делать, если хочется уменьшить потребность в еде? Вот способы,которые помогут уменьшить аппетит.

Способ 1: почистить зубы

Как правило, чистка зубов или полоскание рта освежающей жидкостью поможет уменьшить аппетит. Это связано с тем, что после этого любой кусок пищи будет казаться неприятным на вкус.

Способ 2: выпейте воды или чай

С помощью теплой воды или травяного чая можно существенно уменьшить аппетит. Делайте это в течение дня, но не заменяйте подобными напитками полноценный прием пищи.

Контролируем аппетит: топ-10 продуктов, которые Вам помогут 

Способ 3: упражнения

Выполнение аэробных или силовых упражнений поможет уменьшить аппетит. Правда, надо быть осторожными - есть вероятность компенсации потерянной энергии за счет последующего приема пищи.

Способ 4: кофе

Глоток кофе способен помочь в снижении аппетита. Но такой метод работает не для всех.

Способ 5: отвращение

Необходимо вызвать у себя отвращение. Для этого можно посмотреть на какие-нибудь противные изображения или видеозаписи, чтобы отвлечься от мыслей о еде. А можно сделать что-то омерзительное, к примеру, почистить туалет или слив.

Способ 6: запах испорченной еды

Запахи чего-то неприятного могут уменьшить аппетит. Это может быть аромат из мусорной корзины, испорченная еда или даже неприятный вашему осязанию одеколон.

Способ 7: съешьте суп

Объёмная, но малокалорийная еда поможет уменьшить аппетит. Идеально в такой ситуации подходит суп. Большая часть этого блюда - вода, которая заполнит желудок и создаст видимость сытости. Но будьте осторожнее: может захотеться второго и десерт.

Ученые обнаружили, какие продукты подавляют аппетит

Способ 8: сон

Это не значит, что каждый раз, когда вам захотелось есть, надо ложиться спать. Просто нужно как следует высыпаться. Ведь из-за недостаточного количества сна может возникнуть уменьшение уровня лептинав организме. А это, в свою очередь, вызывает аппетит.

Способ 9: никаких сладостей

Не нужно включать в свой рацион много сладкого и сахара. Ведь именно это становится причиной ожирения и гарантирует резкий всплеск сахара в крови. Соответственно, аппетит растет с большей силой.

Способ 10: пищевые волокна

Это один из самых эффективных способов уменьшить аппетит. Пищевые волокна насыщают на длительный срок, а значит, и голода вы не почувствуете очень долго.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Еда, Аппетит, Как уменьшить аппетит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить Вашингтон
02 Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
03 Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
04 Последний звонок: Ольга Сумская провожает свою дочь во взрослую жизнь
05 День защиты детей 2019: милые поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Праздники и выходные в июне: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздники и выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить Вашингтон
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа
Сегодня - День защиты детей
Сегодня - День защиты детей
Лучшие поздравления в прозе с Днем защиты детей
Лучшие поздравления в прозе с Днем защиты детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь