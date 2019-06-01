Как уменьшить аппетит: действенные способы

Новости шоу бизнеса: Аппетит может возникнуть как по физиологическим, так и по психологическим причинам.

Что делать, если хочется уменьшить потребность в еде? Вот способы,которые помогут уменьшить аппетит.

Способ 1: почистить зубы

Как правило, чистка зубов или полоскание рта освежающей жидкостью поможет уменьшить аппетит. Это связано с тем, что после этого любой кусок пищи будет казаться неприятным на вкус.

Способ 2: выпейте воды или чай

С помощью теплой воды или травяного чая можно существенно уменьшить аппетит. Делайте это в течение дня, но не заменяйте подобными напитками полноценный прием пищи.

Способ 3: упражнения

Выполнение аэробных или силовых упражнений поможет уменьшить аппетит. Правда, надо быть осторожными - есть вероятность компенсации потерянной энергии за счет последующего приема пищи.

Способ 4: кофе

Глоток кофе способен помочь в снижении аппетита. Но такой метод работает не для всех.

Способ 5: отвращение

Необходимо вызвать у себя отвращение. Для этого можно посмотреть на какие-нибудь противные изображения или видеозаписи, чтобы отвлечься от мыслей о еде. А можно сделать что-то омерзительное, к примеру, почистить туалет или слив.

Способ 6: запах испорченной еды

Запахи чего-то неприятного могут уменьшить аппетит. Это может быть аромат из мусорной корзины, испорченная еда или даже неприятный вашему осязанию одеколон.

Способ 7: съешьте суп

Объёмная, но малокалорийная еда поможет уменьшить аппетит. Идеально в такой ситуации подходит суп. Большая часть этого блюда - вода, которая заполнит желудок и создаст видимость сытости. Но будьте осторожнее: может захотеться второго и десерт.

Способ 8: сон

Это не значит, что каждый раз, когда вам захотелось есть, надо ложиться спать. Просто нужно как следует высыпаться. Ведь из-за недостаточного количества сна может возникнуть уменьшение уровня лептинав организме. А это, в свою очередь, вызывает аппетит.

Способ 9: никаких сладостей

Не нужно включать в свой рацион много сладкого и сахара. Ведь именно это становится причиной ожирения и гарантирует резкий всплеск сахара в крови. Соответственно, аппетит растет с большей силой.

Способ 10: пищевые волокна

Это один из самых эффективных способов уменьшить аппетит. Пищевые волокна насыщают на длительный срок, а значит, и голода вы не почувствуете очень долго.