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Назван продукт, который способен уменьшать чувство голода

Назван продукт, который способен уменьшать чувство голода
15:52 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Данный вывод был сделан после эксперимента с использованием кайенского перца.

Тем, кто в попытках похудеть старается ограничить потребление калорий, может помочь острый красный перец. Ученые установили, что он помогает уменьшать голод.

Специалисты из Университета Пердью в США пришли к выводу о том, что добавление в пищу острого красного перца влияет на чувство голода, притупляя его и тем самым способствуя уменьшению употребляемых калорий. 

Полтора месяца перец употребляли в пищу под наблюдением исследователей две группы людей с избыточным весом — любящих острую пищу и нет. Любители остренького употребляли острый красный перец в шесть раз больше, чем те, кто был равнодушен к острому вкусу еды.

В результате было установлено: в обеих группах на фоне потребляемого перца увеличился расход калорий. 

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"Даже те участники, которые изначально не любили перец и добавляли его в пищу совсем немного, продемонстрировали снижение чувства голода. Их аппетит в отношении жирной, сладкой и соленой пищи заметно уменьшился", — констатировали авторы проекта.

Также они добавили, что эффективнее всего перец как средство для уменьшения аппетита и поглощаемых калорий помогает тем, кто обычно не ест пряную пищу.

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Все по теме:

Здоровье, Голод, Красный перец, Перец, Советы медиков, Как избавиться чувства голода.
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