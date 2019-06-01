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Десерт, который имеет свойства благотворного воздействия на ЖКТ

Десерт, который имеет свойства благотворного воздействия на ЖКТ
18:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Обычно полезной сладостью называют шоколад, но помимо него, как выяснилось, в рацион питания нужно обязательно включить мармелад.

Его употребление способствует более активному выведению из организма токсичных компонентов, чье накопление приводит к развитию опухолей.

Мармелад на самом деле гораздо полезнее, чем предполагалось ранее. По словам медиков, употребление мармелада и "родственных" ему джема и конфитюра оздоровляет организм, - при условии, что этими лакомствами не злоупотребляют.

Исследователями была проведена серия экспериментов, показавших, что употребление мармеладных изделий позитивно влияет на состояние органов ЖКТ, улучшает работу желудка.

Стало известно, что клубника помогает предотвратить опасную болезнь

Но главный целительный эффект от поедания мармелада в том, что это помогает организму освободиться от вредных веществ, проникающих из внешней среды и с пищей. Этот продукт эффективно активизирует выведение тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, токсических компонентов и холестерина, сообщили специалисты.

"Польза мармелада для здоровья организма сопоставима с пользой шоколада. Шоколад, пожалуй, занимает первое место среди всех сладостей по популярности, и превосходит мармелад в том, что является сильным антидепрессантом. Но мармелад обладает другим преимуществом - его калорийность гораздо ниже, чем у шоколада, поэтому он гораздо безопаснее для фигуры", - сказали, в частности, врачи.

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Здоровье, Полезные свойства, Сладость, Мармелад.
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