Медики рассказали, чем грозит нашему здоровью грязный воздух

Новости шоу бизнеса: Врачи подчеркивают, что вредные выбросы разрушительно воздействуют на самые разные аспекты нашего здоровья.

Проблема загрязнения воздуха с каждым годом охватывает все большее количество стран и регионов.

Респираторные проблемы. Наиболее очевидные и наиболее плачевные последствия вредных выбросов для нашего организма связаны именно с проблемами респираторной системы. Грязный воздух является прямой или косвенной причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также астмы. В некоторых случаях грязный воздух провоцирует развитие рака легких.

Сердечно-сосудистые болезни. Проживание в загрязненных с точки зрения воздуха регионах наносит невосполнимый ущерб сердечно-сосудистой системе. Из-за этого нарушается кровоток, что может привести к серьезным проблемам с сердцем и сосудами.

Инсульты. В 2016 году исследователи выявили прямую связь загрязнения воздуха с каждым третьим инсультом на нашей планете. Вредные выбросы нарушают приток крови к мозгу, что и провоцирует острые нарушения мозгового кровообращения.

Импотенция. Грязный воздух оказывает опосредованное воздействие на сексуальное здоровье людей, и особенно мужчин. Из-за длительного воздействия грязного воздуха у них развивается импотенция или эректильная дисфункция.

Осложнения во время беременности. Будущим мамам нужно особенно тщательно следить за качеством воздуха. Химические вещества из атмосферы могут негативно влиять на иммунную систему еще не рожденных детей, что делает их более уязвимыми к разного рода инфекциям уже после появления на свет.