Самые полезные продукты для идеальной кожи Блестящая кожа – это не только генетическая предрасположенность или результат использования определенных косметических средств. Это еще и результат влияния тех продуктов, которые мы употребляем. Мы выбрали продукты, которые значительно улучшат состояние вашей кожи и сделают проще все ваши процедуры красоты.