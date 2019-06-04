Продукты, которые полны магнием Магний является важным элементом, который необходим нам для нормального функционирования. Он производит энергию и регулирует уровень сахара в крови и химических реакций в организме. Магний в продуктах помогает поддерживать здоровые уровни минералов, таких как кальций, калий и цинк.