Несчастливый брак может привести к серьезным заболеваниям

Новости шоу бизнеса: Если семейные отношения вызывают у людей тревожность и напряжение, они рискуют пострадать не только психологически. В таком браке супруги рискуют своим сердцем.

Отношения, построенные на ссорах и частые конфликты в семейных парах провоцируют опасные сердечно-сосудистые патологии значительно больше, чем тихие и мирные отношения. Такие данные обнародовали исследователи из Университета Акадии в Канаде.

"Семейные ссоры буквально разбивают сердце. У людей, которые испытывают в отношениях тревожность, в 1,5 раза чаще получают инфаркт или инсульт – по сравнению с людьми, которые чувствуют спокойствие рядом со своим партнером", – утверждают специалисты.

Исследователи обработали результаты анкетирования 5640 человек в возрасте от 18 до 60 лет. И результаты говорят о том, что людям, которые в своем браке чувствуют себя неуверенно и нестабильно, – свойственен более высокий риск развития ряда хронических заболеваний сосудистой системы, в том числе инсульта, инфаркта и гипертонии.

Отношения только тогда положительно сказываются на здоровье, когда они стабильны. Чувство тревожности, растущее в отношениях – это плохой знак.