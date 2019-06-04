Смертельная опасность: Людям с пороками сердца стоит отказаться от "энергетиков"

Новости шоу бизнеса: Энергетические напитки могут привести к фатальному нарушению сердечного ритма — и дело не в кофеине.

Исследование показало, что энергетические напитки вызывают потенциально смертельные сердечные расстройства, которые отнюдь не объясняются высоким содержанием кофеина.

Эксперты предупредили людей с врожденными пороками сердца и высоким кровяным давлением о необходимости ограничивать употребление таких напитков после того, как было проведено крупнейшее исследование, в течение которого было обнаружено, что они являются причиной существенных помех электрическим сигналам, управляющих сердцем.

Обследование участников в возрасте от 18 до 40 лет показало, что скорость, с которой сердце восстанавливалось после каждого сокращения, начинала изменяться уже через четыре часа после употребления энергетического напитка.

Однако при том, что в протестированных напитках было много кофеина (от 304 до 320 миллиграммов на 1 литр жидкости), ученые не предполагают какие-либо электрокардиографические изменения при дозах ниже 400.

Вместе с тем они полагают, что нарушение ритма сердца вызывается ингредиентом или комбинацией ингредиентов, которые они еще не установили.

Тридцать четыре здоровых добровольца получали либо энергетический напиток, либо плацебо в течение трех отдельных дней.

Исследовательская группа в Тихоокеанском Университета фиксировала электрическую активность сердца добровольцев с помощью электрокардиограммы. Также измерялось кровяное давление участников.

Все измерения проводились в начале исследования и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитка.

У тех, кто употреблял энергетический напиток, время, необходимое для подготовки нижних камер сердца к повторению ударов, было через четыре часа после принятия напитка на 6 — 7,7 миллисекунды дольше, чем у тех, кто принимал плацебо.

Если временной интервал, известный как интервал QT, слишком короткий или длинный, это может вызвать опасную для жизни аритмию.

Кроме того, ученые обнаружили статистически значимое повышение артериального давления.

Профессор Сачин А Шах, который руководил исследованием, сказал: "Нам срочно необходимо исследовать конкретный ингредиент или комбинацию ингредиентов в различных типах энергетических напитков, которые могли бы объяснить результаты, полученные во время нашего клинического исследования".

В прошлом году британское правительство объявило, что детям будет запрещено продавать энергетические напитки в рамках реализации планов по борьбе с нарушениями социального поведения в школах.