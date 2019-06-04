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Смертельная опасность: Людям с пороками сердца стоит отказаться от "энергетиков"

Смертельная опасность: Людям с пороками сердца стоит отказаться от "энергетиков"
05:05 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Энергетические напитки могут привести к фатальному нарушению сердечного ритма — и дело не в кофеине.

Исследование показало, что энергетические напитки вызывают потенциально смертельные сердечные расстройства, которые отнюдь не объясняются высоким содержанием кофеина.

Эксперты предупредили людей с врожденными пороками сердца и высоким кровяным давлением о необходимости ограничивать употребление таких напитков после того, как было проведено крупнейшее исследование, в течение которого было обнаружено, что они являются причиной существенных помех электрическим сигналам, управляющих сердцем.

Обследование участников в возрасте от 18 до 40 лет показало, что скорость, с которой сердце восстанавливалось после каждого сокращения, начинала изменяться уже через четыре часа после употребления энергетического напитка.

Однако при том, что в протестированных напитках было много кофеина (от 304 до 320 миллиграммов на 1 литр жидкости), ученые не предполагают какие-либо электрокардиографические изменения при дозах ниже 400.

Вместе с тем они полагают, что нарушение ритма сердца вызывается ингредиентом или комбинацией ингредиентов, которые они еще не установили.

Тридцать четыре здоровых добровольца получали либо энергетический напиток, либо плацебо в течение трех отдельных дней.

Исследовательская группа в Тихоокеанском Университета фиксировала электрическую активность сердца добровольцев с помощью электрокардиограммы. Также измерялось кровяное давление участников.

Все измерения проводились в начале исследования и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитка.

У тех, кто употреблял энергетический напиток, время, необходимое для подготовки нижних камер сердца к повторению ударов, было через четыре часа после принятия напитка на 6 — 7,7 миллисекунды дольше, чем у тех, кто принимал плацебо.

Если временной интервал, известный как интервал QT, слишком короткий или длинный, это может вызвать опасную для жизни аритмию.

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Кроме того, ученые обнаружили статистически значимое повышение артериального давления.

Профессор Сачин А Шах, который руководил исследованием, сказал: "Нам срочно необходимо исследовать конкретный ингредиент или комбинацию ингредиентов в различных типах энергетических напитков, которые могли бы объяснить результаты, полученные во время нашего клинического исследования".

В прошлом году британское правительство объявило, что детям будет запрещено продавать энергетические напитки в рамках реализации планов по борьбе с нарушениями социального поведения в школах.

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Сердце, Болезни сердца, Энергетические напитки, Вред для здоровья.
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